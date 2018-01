¡Qué valiente! Denise Rosenthal se hace tremendo tatuaje de flores en la pierna

A menos de un mes de haber lanzado a la venta su último álbum, Denise Rosenthal goza del mejor momento de su carrera. El single “Cambio de piel” continúa siendo un éxito en todas las radios del país, y con esto, finalmente se consagró como cantautora.

Para ponerle broche de oro a esta etapa, Rosenthal hizo parte del docu-reality Get Ink de Bigtime, con el que se tatuó una enredadera de flores endémicas con María León. La tatuadora explicó que éste es un símbolo que “muchas veces se hace para marcar fines o comienzos de procesos”.

Por su lado, Denise, contó lo importante que son las flores para ella y que siempre quiere estar relacionada con ellas, ya sea con vestimentas, accesorios o sus tatuajes. “Son el florecimiento de las ideas que de repente están ahí en la cabeza”, dijo.

