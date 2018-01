7 fotos que muestran la increíble transformación de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez es una de las actrices mexicanas que ha ascendido rápidamente en la industria del cine y la televisión. No sólo lleva el apellido Derbez, que la hace parte de una de las familias más importantes del espectáculo (su abuela, Silvia Derbez, era una reconocida actriz de la época de oro y su padre Eugenio, es un popular comediante que ha logrado incursionar en Hollywood) sino que además, sus enormes ojos verdes, sonrisa brillante y cejas pobladas la han convertido en un ejemplar de belleza natural.

La actriz siempre se ha manifestado en contra de las cirugías plásticas y a lo largo del tiempo ha sufrido varios cambios que la han hecho pasar de una chica linda a una mujer sexy y muy cotizada.

“(En la adolescencia) No era nada bonita, siempre fui bastate… tenía misfacciones grandes, mi nariz y ojos gigantes y no me ayudó mucho, creo que me fui componiendo un poco después”, reveló la actriz en una oncasión.