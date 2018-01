Vale Roth muestra fotos de cuando tenía anorexia: "Llegué a pesar 43 kilos midiendo 1.68"

Vean la secuencia de fotos por favor 🙏 . tómenle peso a este tema que cada día va creciendo . Una enfermedad que está matando a miles de mujeres . Yo luché 9 años contra la anorexia y bulimia . Llegue a pesar 43 kilos (midiendo 1.68 ) . Pase por muchos psicólogos psiquiátras y en verdad estaba todo en la mente porque si yo no quería ver la realidad y cambiar mi mentalidad no tenía sentido asistir a esas terapias . Un diá me levante sintiendo que me moría sin fuerzas ni para caminar y dije ok chao no más. Costó pero lo logré y si chicas si se puede !!!! Si quieres puedes es tu cuerpo tienes que cuidarlo no maltratarlo . No se hagan más daño y si piensan que es demasiado tarde para salir de su problema están equivocadas nunca es tarde!!! . Vamos ustedes pueden son hermosas quiéranse , respétense . Si yo pude salir sola de esto ustedes también

