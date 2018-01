Reflexión sexual de una mujer sobre el orgasmo que humilla a los machistas

Se hace llamar Iguana. Es anónima, pero ya es conocida por millones de personas. Es por un simple mensaje que publicó en su cuenta de Twitter y que revolucionó esa red social. En pocas horas, su tuit generó miles de reacciones: 1.600 respuestas, casi 50 mil reproducciones y 250 mil likes.

why do they think im a man sadjidjdifjadfjfijaf pic.twitter.com/acXFBU9zHb — Iguana (@kajuana_marie) 8 de enero de 2018

Y el mensaje, furioso, ácido y contundente fue, además, una advertencia a aquellos machistas que creen que siempre son los protagonistas de la vida: incluso de la sexual. "Hay hombres que se corren literalmente en 45 segundos y que luego se atreven a preguntar si tú has llegado. Sí, he llegado, pero a la casa equivocada", fue su atinado comentario.

men will literally nut 45 seconds into sex and have the audacity to ask if you came. yeah i came to the wrong house — Iguana (@kajuana_marie) 19 de diciembre de 2017

Furibunda, letal, precisa y divertida, la micropublicación recibió cientos de respuestas acordes y de memes. Réplicas originales y solo felicitaciones, Iguana cobró notoriedad en pocos días en internet.

But if you man had been having sex with you for an hour but still haven’t climax you will have complain about being sore lol — Edward Kwasi (@kedward37) 20 de diciembre de 2017

