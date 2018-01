El momento incómodo en donde Dakota Johnson ve a Angelina Jolie ignorar a su rival Jennifer Aniston durante su discurso

Es un secreto a voces la incomodidad que sienten las actrices Angelina Jolie y Jennifer Aniston cuando están en un mismo evento.

De hecho, ellas evitan estar juntas y la última vez que esto sucedió fue en los Choice Awards en 2015, diez años después que Brad Pitt reportó terminar su relación con Aniston para comenzar a salir con Jolie.

Por ello desde antes del evento se estaba esperando con cierto nerviosismo la reacción de ambas actrices al encontrarse.

Afortunadamente, estos premios son muy cuidadosos en cuanto a tratar de eludir estos inconvenientes, por ello ellas estuvieron en extremos del salón para evitar contacto innecesario.

Sin embargo, no pudieran evitar captar el osado gesto de Angelina al decidir retocarse el maquillaje durante la presentación de Aniston. Ni siquiera le dirigió una mirada, y su hijo Pax también se mostró indiferente. Esto se contrastó al varios famosos ponerse de pie al ver a la ex protagonista de Friends estar en el escenario.

Muchos podrán decir que solamente fue una casualidad que Angelina decidiera retocarse justo en ese momento el maquillaje, pero la mirada que Dakota Johnson le echó es muy significativa.

Así que no solamente bastó tener a Jolie extremadamente incómodo, para aumentar la tensión Dakota Johnson se le quedó mirando fijamente al darse cuenta del gesto, lo que causó mucha controversia en las redes sociales. Los usuarios de plataformas como Twitter, no dudaron en destacar este hecho.

Dakota Johnson Watching Angelina Jolie Ignore Jennifer Aniston Is All Of Us https://t.co/SjgR4TeDRR

— Gene Adu (@GeneAdu) 8 de enero de 2018