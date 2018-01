El emotivo mensaje de Álvaro Ballero para su hijo en redes sociales

Santino; cuando tu madre me envió a mi teléfono, por un sistema de mensajería digital para móviles llamado WhatsApp, que "esperábamos" nuestro 4t@ hij@, quedé frío, pero no por miedo, era esa emoción indescriptible de saber que la persona más increíble que llegó a mi vida, hace casi una década, volverá a tener en su vientre la magia de la vida… La verdad es que después de tantas niñas, no esperaba un hombre, el primer y segundo embarazo estaba obstinado en recibir el primer varón, pero tus hermanas son tan increíblemente maravillosas y empoderadas, que fue inevitable sentir que las mujeres iban a coronar mi vida. Cuando el doctor a la semana 12 de embarazo le preguntamos por el sexo del bebé, en el 2017 la tecnología había mejorado y estábamos con una eminencia de las ecotomografías, entonces Sergio Sepúlveda de la Indisa, me preguntó; qué quieres, yo le dije Niñita, él me dijo; "Cómo se la borro?", era evidente que eras hombre, fue fuerte, yo al igual que tú soy el único hombre después de 3 hermanas, y siempre quise un hermano hombre para pelear y jugar… Chuta Hijo! Sabes que soy conocido? Probablemente no. Me tatué tu nombre antes de que nacieras, y cuando eres conocido la gente cuestiona todo, muchos cuestionaron que cómo me tatuaba sin tener la certeza de tu sexo, pero a tu papá eso le da lo mismo, nunca dejes que los fantasmas de los demás hundan tus sueños. Ahí estás en mis brazos con el tatuaje de tu nombre coronando el de tus hermosas 3 hermanas; Milla, Vika e Ivana y en la base una CORONA que dice Cемья, que en ruso significa FAMILIA, y que representa a tu mamá, la mujer más increíble que podrás conocer, te dejará la vara muy alta. Te amo Santino Anatoli. Tu primer nombre es por un personaje de mi película favorita; El Padrino, el hijo del protagonista de llama Santino y defendió a su hermana con la vida, yo soy así, tengo tres hermanas y valoro a las mujeres por sobre todo. Tu segundo nombre es el de tu abuelo ruso, un viejo terco llevado a sus ideas, pero noble como pocos he conocido. Te amo hijo y tu llegada me hizo reconfirmar que el AMOR se MULTIPLICA, amo a mi familia más que nunca. Foto por tu mamá @ludaksenofontova

