Actriz de American Pie impacta por su extrema delgadez

American Pie fue una película que marcó a toda una generación, reflejando perfectamente la preocupación de los adolescentes por adentrarse de lleno al mundo adulto, las fiestas, la presión social.

Es la película con la que se identificaron miles de personas, por las amistades fuertes que se forjan en la preparatoria o las inseguridades de las cuales todos somos víctimas.

Su cast nos cautivó, y por ello hubieron otras tres películas que extendieron nuestra alegría y fanatismo.

Lamentablemente, Tara Reid ha dejado atrás aquello que tanto nos enamoró. Hoy en día se encuentra en los huesos, y presenta un aspecto enfermizo del cual sus fans están muy preocupados.

Ella ha estado en múltiples ocasiones en el ojo del escándalo, puesto que la rubia sexy de Hollywood se metió al quirófano más de una vez con resultados desastrosos.

En el 2004 fue una intervención en el abdomen que la dejó con terribles cicatrices.

Tara solamente quería presumir un tremendo six pack, porque delgada ya era. Después la joven intentó someterse a varias cirugías para aumentar el tamaño de sus pechos, los cuales quedaron totalmente desiguales.

Asimismo, Reid fue famosa por ser una de las más fiesteras en Hollywood. Ahora todo se juntó, y desde hace meses luce una figura extremadamente delgada, y nada saludable. Recientemente fue captada en las playas de México, y las fotografías hablan por sí solas.

Playas de Tulum, Quintana Roo.

Actualmente la actriz de 41 años pesa 43 kilos y pide 1.65; algo que para nada es normal, y se interpreta como serios problemas de saludo o trastornos alimenticios.

Sin embargo, en octubre mencionó a Daily Mail:

No soy anoréxica, nunca lo he sido, y no tengo trastornos alimenticios. Sólo estoy delgada. Hay mucha gente que tiene sobrepeso y no la atacamos cada vez que salen a la calle"