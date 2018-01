¡Dolor! El “Pollo Castillo” se hizo su primer tatuaje y lo mostró en redes sociales

El humorista y youtuber del momento, Benjamín Castillo, conocido como "Pollo Castillo", se hizo su primer tatuaje, el cual tiene para él un significado especial. Castillo, tiene 23 años y ya se ha hecho fama debido a los divertidos videos que comenzó a subir a internet sobre situaciones comunes.

Su relación con los vídeos nace en segundo año en la Universidad Adolfo Ibáñez, cuando su hermano le muestra la aplicación Vine, desde donde Castillo comienza a realizar sus propios videos. Recuerda que si bien sus primeros seguidores fueron extranjeros, siempre destaca la participación nacional en la actualidad, en este nuevo mundo del internet o planeta llamado youtube y redes sociales, parte de lo que inspira su tatuaje.

En el lanzamiento de Get Ink de Bigtime, Castillo decidió realizarse su primer tatuaje, el cual fue grabado al momento de la realización y en tiempo real. El Pollo indicó, que la marca que se hizo en la pantorrilla izquierda, representa un escrito, que tardó tres semanas en preparar, en donde habla de su filosofía de vida, lo chico e insignificante que somos los seres humanos, lo corto que es el tiempo y que nadie vale más que otra persona.

El tatuaje, llevó tres horas de trabajo, y es un astronauta que está en el espacio y en el reflejo del casco se ve la tierra. El encargado de realizar esta obra maestra fue el reconocido tatuador nacional Miguel Paredes, conocido dentro del medio como Hamstter.

El trabajo de Hamstter se centra en tatuar con colores vivos, lo que necesitaba el tatuaje del Pollo Castillo para hacerlo más especial de lo que ya es para él, “Estoy en un buen momento de mi vida, vi la oportunidad de poder simbolizar algo de lo que pienso y el resultado fue este tatuaje que significa muchas cosas para mí, a pesar de que es un dibujo, para mi es algo que me dice muchas cosas al verlo”, expresó.

