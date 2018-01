Camila Stuardo se luce en Instagram con trabajada figura a tres meses de haber dado a luz

26 días POST PARTO, y está es mi EXPERIENCIA SIN CENSURA: Mientras mi Colombita duerme, yo les cuento cómo han ido avanzando las cosas en esta, mi segunda experiencia en la maternidad. ⁃ LACTANCIA: mi gorda es una chancha hambrienta, come y come y come. Como les había contado antes, ella se acopló súper bien, pero la verdad es que con el paso de los días, me di cuenta que solo de 1 pechuga, la otra me la empezó a romper. Lo que hice, fue darle normal de la sanita y la otra comencé a sacarme con extractor para dejar que sane. Es más trabajo, pero lo importante es cuidarse, la lactancia no debe doler, tenga eso siempre presente. ⁃ SUEÑO: la última papa se la damos a las 11 y luego se despierta a las 4, para después comenzar el día a las 8. Tenemos sueño y dolor de cabeza porque bueno, el cansancio ya está acumulado, pero sé que ya pasara así q nos hacemos el animo. ⁃ HAMBRE: uyyyyy que ando desesperada Dios mío, y por cosas dulces! Nunca, pero nunca comemos postre en esta casa, somos malísimos para las cosas dulces. Bueno, tengo el refri lleno de flan, jaleas, fruta y uno que otro chocolate amargo para calmar los antojos. Las primeras 2 semanas fue intenso, hoy ya es más tranqui y obvio si me dan ganas, bueno se come noma pues, hay que disfrutar. ⁃ MAITE: ella sigue siendo una dulce, cariñosa y preocupada hermana mayor. Pide siempre ayudar para cambiarle pañales, ella elige la ropa, cintillos, pinches.. ni pelo tiene la pobre Colo jajaj. ⁃ EL CUERPO: el popin se me fue 🍑, nunca tuve mucho, pero algo tenía. La recuperación avanza rápido, aún no me dan el vamos para ir al gym, pero para ser muy sincera.. aunque me lo den, no tengo ninguna gana de ir les diré jaja, estoy cansada, y creo súper necesario escucharse. Ya vamos a tener más energía para ir y disfrutar el gym, si no se disfruta, no es vida pues. Como les había dicho, está segunda experiencia la he disfrutado más, más tranquila, se lo que hago, se a lo que voy, la experiencia tranquiliza mucho y te permite gozar mucho más. Trató de contestar cuando puedo todas sus preguntas, aquí tienen una mami feliz de ayudar en lo que pueda. 😍😴🍼💪🏻 #postpartum

