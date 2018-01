La confesión de Sebastián Rulli sobre Angelique Boyer demuestra que la relación va enserio

Angelique Boyer recibió el 2018 muy feliz, al menos es lo que dejo ver en un mensaje a través de su cuenta de Instagram en la que agradeció a su pareja los mejores momentos que ha pasado al lado del argentino.

Durante la entrevista para el programa de revista 'Hoy', el actor reveló que desea tener otro hijo, pero que también espera que suceda por sí solo y que no presionará los planes que Dios tiene para él y para Angelique.

Dijo además que si el bebé se parece a Angelique será un bebé muy hermoso.

La actriz compartió que está en el mejor momento para ellos y así lo expresó en sus redes sociales:

Comenzamos 365 días totalmente nuevos, llenos de retos y emociones. Quiero pasar todo ese tiempo a tu lado y compartir contigo todas las alegrías que trae este nuevo año!! Cada día siento que me enamoro más de ti.

Eres mi vida, me llena de alegría saber que estar a tu lado es tan hermoso, vivir la experiencia del amor, no tiene espacio ni tiempo, sólo disfrute, estoy feliz de poder celebrar un año más contigo, gracias por tanto amor, no olvides que mi amor siempre te acompaña mi cielo! Eres un ser hermoso! Y cada año valoro más estar a tu lado! Te amo @sebastianrulli #sebastianrulli #angeliqueboyer