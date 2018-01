Así luce el elenco de 'Sex and the City' a 20 años de su estreno

¿Puedes creer que han pasado casi 20 años desde el primer episodio de 'Sex and The City'? Dos décadas de ver la selección más exquisita de zapatos y outfits Channel, de escuchar frases inspiracionales de amor y desamor y del grupo de amigas más fashion de todo Nueva York.

'Sex and the City' sin duda se convirtió en una serie de culto y sin duda, una de nuestras favoritas. No importa cuántas veces la veamos, siempre encontraremos consuelo en los consejos de Carrie Bradshaw sobre lo que debes y no debes hacer en la vida.

Es por eso que decidimos hacer un recorrido en el tiempo para mostrarte cómo han cambiado los protagonistas de la serie.

SARAH JESSICA PARKER – Carrie Bradshaw

CYNTHIA NIXON – Miranda Hobbes

KIM CATTRALL – Samantha Jones

KRISTIN DAVIS – Charlotte York

CHRIS NOTH – Mr. Big

DAVID EIGENBERG – Steve Brady

WILLIE GARSON – Stanford Blatch

LEER MÁS

Nueva Mujer 12 outfits de Sarah Jessica Parker que desearíamos tener en el armario La actriz y el personaje de Sex and the City han sido verdaderos íconos fashionistas no sólo en la televisión sino en la vida real, ¡Las amamos!

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO