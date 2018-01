Coté López desmiente rumores sobre cómo será su matrimonio

Cada cierto tiempo Coté López sale a corroborar o desmentir cosas que los medios de comunicación dicen sobre ella. Ahora, nuevos rumores sobre cómo será su matrimonio religioso, la hicieron enojar.

Que tendría un vestido de novia con una tremenda cola, y que la fiesta sería en el Jardín Botánico, han sido algunos de los supuestos detalles del enlace que se filtraron en la prensa, y que la propia López se encargó de desmentir.

"Me casé el 2006 por el civil con Luis y desde ahí que me han separado jajaja y aaaaahora quieren unir nos pero a la GRANDE chemimare!!!! tirando la casa por la ventana y dejando un riñón por la fiesta", escribió junto a esta declaración en su cuenta de Instagram.

Pero no es la primera vez que la rubia tine que salir a desmentir cosas sobre su vida privada. Tiempo atrás María José mostró su molestia en redes sociales luego de que la f amosa tarotista colombiana Deseret Tavares , sacara cartas para la rubia y predijera ciertas cosas sobre su futuro.

"Cuando la tarotista es la tarotista de la persona que te odia… valorrrrrrr cuando crei haber vivido todo tipo de acosos … taram nueva idea", comenzó diciendo"

Además, en esa oportunidad, llamó a no creer lo que aparece en televisión sobre ella ni su vida. "Señora televidente no crea todo lo que ve en la tv no sea ilusa lo digo para que no me pregunten"

"Tengo 5 hijos bellos 12 años de matrimonio y mi única obsesión es mi familia y mi maridito rico… yo entiendo que la tarotista esa de la tv tiene que hacer dinero pero hay temas más interesantes por favor. Lamento que sigan ocupando la misma pantalla para hablar las mismas estupideces. Los saluda atte la familia Jiménez López", finalizó.

