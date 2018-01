El conmovedor video de un niño cantando ‘Recuérdame’, de ‘Coco’, a su hermanita muerta

El filme de Pixar –Coco– causó conmoción en México y en todo el mundo. No solamente por tomarse como una ofrenda a nuestro país, o porque en esta ocasión dejaron atrás los estereotipos para retratar fielmente las tradiciones que tanto nos enorgullecen.

El éxito de la película también se basó en la nostalgia de nuestros antepasados, del recuerdo de aquello que ya no están junto a nosotros, pero que permanecen en nuestra memoria, y de la importancia que la familia tiene en nuestras vidas.

No tienes que ser mexicano para identificarte con la unión que prevalece en cualquier seno familiar, ni el amor que se profesa a los padres o el respeto que se ganan los abuelos por su gran sabiduría.

En mayo unos padres perdieron a su hija menor. Mientras ellos vivían su duelo, su hijo pequeño procesa la pérdida con la canción de “recuérdame” de Coco.

Su papá subió el video a sus redes sociales, en donde se ve a su hijo cantando “recuérdame” al retrato de su hermana. Éste se viralizó en cuestión de minutos, provocando nudo en la garganta de toda su audiencia.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.

He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!

Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ

— Samir (@SAM1R) 31 de diciembre de 2017