Se casa con tres mujeres el mismo día para ahorrar en la boda

Un ugandés de 50 años se casó con tres mujeres en el mismo día porque no podía permitirse tres ceremonias separadas, relataron medios locales. El novio es un vendedor de alimentos de Kampala, identificado como Mohammed Ssemanda.

Mohammed Ssemanda 50yrs old Uganda man just record the record of the man that got married to 3 wifes in Delta state..

See as dem dey smile! pic.twitter.com/2AmoGyhoOg

— Kerrykacy_kpokofm (@kerrykacy) 20 de diciembre de 2017