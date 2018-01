Mama June encontró el amor tras perder 130 kilos

Mama June Shannon presentará a su nuevo novio durante ‘From Not to Hot’, temporada 2

El viernes 12 de enero, Mama June revelará al hombre que conquistó su corazón. Este descubrimiento será realizado durante la premier de la temporada 2 de su serie.

Como se recordará, este personaje se volvió famoso gracias a las grabaciones de Here Comes Honey Boo Boo. El público quedó encantado con al forma de ser de Mama June, dado que la encuentran refrescante por su honestidad y porque parece que no le importa absolutamente nada el ‘qué dirán’.

Mama June de 38 años, adelgazó considerablemente gracias a múltiples operaciones y se encuentra en su mejor momento. No solamente ha encontrado cabida en el mundo del espectáculo y luce una gran figura, ahora también podemos afirmar que se encuentra fuera del mercado amoroso. Después de su transformación, consiguió a una persona encargada de hacerla suspirar.

¿El novio de Mama June?

Poco se sabe de su nuevo novio, pero su audiencia está feliz que June haya encontrado el amor. Ella había estado en una relación tumultuosa con su ex esposo Mike, también conocido en el programa como “Sugar Bear” Thomson.

Ambos se encontraban en un vaivén de emociones, a pesar que la matriarca de la familia siempre afirmó que él era muy emocional y físicamente abusivo con ella y sus hijas, Lauryn "Pumpkin", Jessica "Chubbs", y Anna "Chicanee"

Y aunque quisiera seguir con su relación, dado que es el padre biológico de Alana "Honey Boo Boo" Thompson, éste ya se casó con Jennifer Lamb en febrero de 2017. Asimismo, él siempre negó abusar de los niños –al contrario– siempre mencionó el amor sentía por ellos.

Esta segunda temporada vendrá muy interesante, mostrará al novio de Mama June, y saldrá también Sugar Bear y su esposa Lamb. En el trailer, Lamb aparece en la casa de Shannon para hablar sobre las visitas con Alana y Sugar Bear también amenaza con llevarla a los tribunales.

