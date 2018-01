Quién es Kim Hyun Joong, la figura del K-Pop que viene a Chile

La primera fecha de conciertos de pop coreano ya se ha confirmado en Chile: Kim Hyun Joong, cantante, bailarín, compositor y actor de Corea del Sur realizará un concierto este 20 de febrero en el Teatro Coliseo de Santiago, como parte del tour Haze.

Nacido el 6 de junio de 1986, Hyun Joong (31) fue el líder y el miembro de mayor edad de la boyband SS501, y actualmente se desempeña como solista.

Su fama fuera de Asia se debe también a su actuación en el reconocido drama coreano Boys Over Flowers, donde interpretó al personaje Yoon Ji Hoo. También actuó en otras series como Playful Kiss, Dream High y Inspiring Generation, además de participar en famosos reality shows y programas de variedades como We Got Married.

Las entradas comenzarán a venderse a partir del lunes 8 de enero desde las 11:00 horas a través del sistema Puntoticket.

