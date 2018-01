Antes de ser multimillonario, el prometido de Paris Hilton era indigente

Hace unas horas se convirtió en el prometido oficial de Paris Hilton, heredera de la millonaria cadena de hoteles Hilton y un sin fin de propiedades más y aunque mantiene un perfil más bajo que ella, su nombre es uno de los más buscados en Internet en las últimas horas.

Se trata de Chris Zylka, el actor de 32 años con el que la rica heredera contraerá matrimonio en los próximos meses. La socialité y el actor han estado juntos desde hace casi dos años y recientemente Paris compartió la pedida de mano en el tope de las montañas nevadas de Aspen, Colorado. ¿Pero qué es un diamante de gran tamaño valorado en más de dos millones de dólares si no está en el dedo de Paris?.

Todo el mundo ha escuchado de la exuberante vida de Paris pero poco se sabe del joven con el que Paris está dispuesta a abandonar su soltería definitivamente. Sin duda Chris es una de las parejas más discretas y estables que ha tenido la multimillonaria en los últimos tiempos. A pesar de que se conocieron hace años, no formalizaron su noviazgo hasta febrero de 2017.

Quizá el rostro de Chris Zylka no te sea tan familiar a primera instancia pero si haces memoria, recordarás que empezó en 2008 con la serie de televisión 90210, basada en la exitosa serie de los 90 Beverly Hills: 90210, además de que tuvo una participación en la serie de Miley Cyrus, Hanna Montana, The Leftlovers y en The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, dando vida a Flash Thompson.

¿Lo increíble? Que antes de llegar a Hollywood Chris no tenía ni dónde vivir cuando se mudó a Los Ángeles. Y es que el galán llegó a California desde Ohio para perseguir su sueño de ser actor pero durante un tiempo estuvo sin casa, sin trabajo y sin dinero e incluso él mismo relató que tuvo que dormir en un supermercado. Claro, su suerte cambió cuando su manager, Jon Simmons, lo descubrió.

