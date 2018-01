El primer meme del 2018 tiene que ver con la presentación de Mariah Carey

La actuación de Mariah Carey de fin de año fue infinitamente mejor que el desastre de 2016, y fue lo suficientemente extraña como para proporcionarnos el primer meme de 2018.

Bien abrigada con una piel de Falkor, la diva dorada cantó para darle la bienvenida al Año Nuevo. Había confeti y brillantes vestidos y un pequeño coro de gospel y vocalización experta.

Pero su show no salió tan perfecto como lo habría esperado, pues un hecho peculiar llamó la atención de los asistentes y se volvió tendencia en las redes sociales. Este fue el momento en que pidió un té caliente.

“¡Oh, esto es un desastre!, de acuerdo, bueno, tendremos que hacerlo, sólo voy a hacer como todos los demás… sin té caliente”, agregó.

Mariah Carey asking for hot tea during her NYE performance pic.twitter.com/IHOxdCoIke

— mariah carey archive (@mariaharchive) 1 de enero de 2018