El tierno mensaje de Aislinn Derbez para el hombre que le cambió la vida

Aislinn Derbez y Maurcio Ochmann están viviendo una gran etapa dentro de su relación, desde que regresaron de su 'baby moon' la pareja no ha parado de compartir a través de 'Instagram Stories'.

Ahora, la protagonista de 'A la mala' ha compartido un tierno mensaje para su esposo, quien ha estado apoyándola, cuidándola y brindándole su amor durante este embarazo.

He disfrutado cada día más este proceso gracias a ti, tu apoyo, paciencia, presencia, cuidados, ayuda, y amor incondicional @mauochmann y aunque se empieza a poner cada día un poquito más difícil 😅siempre has estado ahí al pie del cañón, en las buenas y en las nada buenas 😬. Ya cada vez falta menos para que nuestra vida cambie por completo y descubrir esta nueva etapa… me da emoción, susto, nervio, felicidad, de todo😱 #32weekspregnant.