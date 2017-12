Geraldine Bazán revela de quién fue la idea de divorciarse

La actriz Geraldine Bazán finalizó uno de los matrimonios más queridos del medio, su relación con Gabriel Soto. Muchos fueron los rumores que acompañaron a su separación, los cuales dejaban muy mal parado al actor.

La actriz ha sido muy prudente sobre dichas declaraciones, y más que nada se ha concentrado en contar cómo ha salido adelante.

La revista Vanidades México, realizó una entrevista a Geraldine en dónde cuenta cómo se siente después de su difícil ruptura y quién tomó la inminente decisión de separación.

Geraldine y Gabriel Soto llevaban ya una década juntos, lo que vuelve más difícil comenzar nuevamente. Sin embargo, está viendo su ruptura como una nueva oportunidad para crecer.

La actriz ha enseñado a su público que no es de aquellas que se tiran al drama, ella ha demostrado gran fortaleza y ha sido un ejemplo para las mujeres que están pasando por una situación similar.

Confiesa que la idea y decisión del divorcio fueron de ella.

Ella es una gran mujer, y en lugar de alentar los rumores o el odio que se generó al actor, Geraldine prefiere destacar que no se equivocó al elegir al padre de sus hijas, dado que Gabriel Soto es excelente en dicho labor.

Sus hijas Elissa de 8 y Miranda de 3 simplemente lo adoran, y él a ellas. Es algo que nadie puede negar, y Soto siempre se ha encargado de demostrar.

Ella sabe que no se trata de dejarlo de ver, en realidad sus caminos seguirán unidos mientras existan Elissa y Miranda.

"Tenemos una conexión de por vida y lo he tomado como una experiencia que me hace crecer más. Es una gran pérdida, como cuando se va un ser querido, pero esto no es para siempre, él será parte de mi existencia y de la de mis hijas. Ahora lo que me importa es enfocarme en el orgullo de conocerme en esta etapa", expresó.