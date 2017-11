Roselyn Sánchez responde a las críticas

La puertorriqueña Roselyn Sánchez respondió a las personas que la critican por ser la presentadora de los Latin Grammys 2017, celebrados la noche del jueves en Las Vegas, a semanas de dar a luz.

"Lo estoy haciendo con mucho amor para toda mi gente en Puerto Rico", Roselyn

"Poco a poco he leído comentarios en mis redes sociales sobre personas preocupadas. Dicen: 'Roselyn, cuídate'. Usted acaba de tener un bebé, y es peligroso. Se supone que debes descansar durante 40 días. Tienen toda la razón, pero ya me había comprometido. Entonces estoy aquí. No estoy 100 por ciento recuperada, pero me siento bien. Te prometo que me estoy cuidando. El bebé está en el hotel con sus dos niñeras, y él está tranquilo", sostuvo la boricua a través de un video que colocó en Instagram

Esta añadió que: "Todo está bien, así que no te preocupes. Va a salir genial. Lo estoy haciendo con mucho amor para toda mi gente en Puerto Rico. Para representar a mi país, haré el sacrificio. Reza por mí. El espectáculo será increíble".

Así luce Roselyn a semanas de dar a luz:

