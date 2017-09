Angelique "Burbu" Burgos orgullosa de su gente, tras paso de Irma por Puerto Rico

Muchas cosas se hablan de nuestra isla, pero hay q resaltar q PUERTO RICO es un lugar lleno de bondad y amor. Muchos han dado de lo q tienen para nuestros hermanos de las pequeñas islitas q han sido devastados por el huracán Irma, hemos sido bendecidos dentro de todo y no hay mejor forma de demostrar agradecimiento q ayudando a quien más lo necesite. Siento orgullo de mi gente!!! Los amo y los aplaudo 👏🏼 👏🏼… DIOS es bueno q nos permite ayudar en momentos como estos. 🙏🏼🙌🏼🇵🇷♥️

