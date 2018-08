5 estereotipos en películas sobre la rivalidad entre mujeres de los que ya estamos cansadas

Los estereotipos más cansados

Las mujeres ya estamos hartas que nos retraten como las eternas enemigas. A la mayor parte del género femenino la retratan como unas superficiales que solamente quieren criticar, celar a sus amigas, y pelarse por hombres.

Parece que nuestro código genético viene con esas características por el simple hecho de ser mujer, y pues…no. Somos como cualquier otro ser humano con emociones, miedos, y sí, hasta celos.

No somos ni mejores ni peores; lo peligroso es continuar perpetuando dicha imagen de la mujer porque las nuevas generaciones adoptan estas actitudes como normales e intentan replicarlas.

1.-No estamos peleando por hombres

Siempre ponen en las películas a las amistades de mujeres destruyéndose por un hombre. Al parecer solamente estamos preocupadas por el género masculino y por encontrar el amor que no nos importa destruir nuestras amistades.

No se trata que no pase, al final somos seres humanos emocionales e impredecibles. Sin embargo, esto es por nuestra calidad de humano, no por nuestro género.

Hombres y mujeres somos más que nuestras historia romántica. Somos un cúmulo de emociones, ambiciones, sueños y no todos competen con la validación de una persona.

2.- Nuestra amistad no se basa en chismes

También ponen a todas las mujeres con el pasatiempo del chisme. ¡Ya cansaron esos estereotipos! Las mujeres hablamos del mundo, de política, de los problemas sociales, de nuestros miedos, de nuestros romances, y sí, a veces también de uno que otro chisme.

Pero otra vez voy a lo mismo, es le ser humano el que no puede aguantarse con información de otro. Hombres y mujeres solemos pecar de entrometidos pero no es exclusivo de un género.

3.- Nuestra meta no es ser la más bella del lugar

A todos nos gusta sentirnos deseados, y seguros de nuestra belleza. Pero no estamos volteando todo el tiempo y evaluando si somos las más hermosas de la habitación.

Podemos alabar la belleza de alguien y no nos ponemos verdes de envidia. ¡Nuestro objetivo va mucho más allá de cuestiones físicas!

4.- Todo el tiempo se critican entre ellas

Otro estereotipo es que las mujeres siempre se atacan más entre ellas por el solo hecho de ser mujeres y los hombres siempre tienden a ser más relajado.

¿El problema?, en ocasiones esto sí es real pero no tiene que ver con el género. No naces con tu ADN femenino y con las células para criticar más. Las mujeres estamos dentro de una construcción social en donde se enseña a ser más competitiva, a ser más despiadada, a ser la única porque sino te disuelves entre la invisibilidad de un mundo de hombres.

5.- Usar el mismo outfit no es el fin del mundo

También ponen a las mujeres de forma tan banal y superficial que su mayor problema es que otra mujer tenga el mismo outfit. Por supuesto a nadie le gusta sentirse comparado y más cuando eligió con cuidado su atuendo para algún evento.

Pero…hay cosas más importantes y lo sabemos perfectamente. Tampoco es el género el que define sentirnos enojadas, molestas y arruinadas porque alguien se puso lo mismo que nosotras.

