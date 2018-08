La nuevas fotografías de Ruby Vizcarra, la modelo albina han unido a Internet

De acuerdo con Daily Mail, durante su niñez y adolescencia la joven tuvo que enfrentar al rechazo de sus compañeros por su piel y pelo increíblemente blancos. Después de un largo trayecto Ruby consiguió enfrentar los obstáculos en su camino y se aprendió a amar a sí misma, aceptó su aspecto y ahora lleva una vida como modelo.

En el pasado sintió el rechazo, pero ahora ha logrado unir a un fiel público. Estamos acostumbrados ver en redes sociales la violencia e intolerancia de la sociedad.

Los comentarios que la gente escribe se basan en la poca empatía y comprensión del impacto de sus palabras. Es muy triste ver reflejado el sentir que produce el anonimato dentro de los medios de comunicación.

Insultos, amenazas, humillaciones…todo se vale cuando se está detrás de un monitor. Sin embargo, en las redes sociales de Ruby encuentras comentarios llenos de amor, de admiración y de respeto.

Esto es algo que poco se ve y por ello vale totalmente destacarlo. Aspiramos llegar a una Era en donde la ignorancia e intolerancia dejen de marcar el camino de los seres humanos.

Ha enseñado al mundo otra cara de la belleza, la belleza de la gente albina. Asimismo, ha mandado un mensaje de aceptación al continuamente expresar que ser diferente es una bendición.

Con este estandarte, la joven ha inspirado a miles de mujeres a aceptarse a sí mismas con todo y sus diferencias. También ha abierto el espectro de los estereotipos con su valentía y su seguridad en sí misma.

“Yo me veía a mí misma como un fenómeno, no conocía lo que era el albinismo”, explicó. “Siempre me preguntaba, '¿por qué nací tan blanca?', '¿por qué me costaba abrir los ojos cuando había sol y mirar de lejos?', '¿por qué la gente me miraba todo el tiempo?'”