¡Eres una caca! La serie que exige justicia feminista con humor

No son monstruos, claro que no. Son cinco tipos corrientes que aprendieron que pueden exigir de una mujer lo que les salga de los huevos. Y lo que les sale de los huevos es lo que el patriarcado les ha enseñado a través de lo que han visto desde sus diez, once años en la pornografía. Les ha hecho creer que tienen el derecho de conseguir cuerpos de mujeres que los satisfagan sea como sea, sin considerarlos personas, sin siquiera preocuparse de la reacción de esos cuerpos que, según han aprendido, les pertenecen. Desde nuestra mirada perpleja ante tremendos cretinos, necesitamos imaginarlos como monstruos inhumanos para poder encajarlos en nuestro sistema de valores. Pero no lo son. Son tu vecino, tu hermano, tu compañero de trabajo, tu padre. No les demos la ventaja de deshumanizarlos o creerlos locos. Son hijos sanos del patriarcado. Y ya los sabemos identificar. Gracias por enésima vez a Flavia, esta vez por su voz y sus ganas de ser parte de la serie. Pero también gracias por ayudarme desde el primer día @flavitabanana sos la más grande que hay y te admiro mucho 💜 #eresunacaca #feminismo #feminism #manada #clay #plastilina #stopmotion #caca #poop

