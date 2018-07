¡Admirable! Así fue como esta chica logró salvar vidas en Reino Unido

La iniciativa de Paige Hunter, de 18 años, ha despertado la admiración de la comunidad en su ciudad de origen, Sunderland, luego de que esta chica obrara de forma muy original para salvar vidas.

La estudiante de preparatoria, decidió escribir más de 40 notas con mensajes de inspiración por la vida, y las colgó en el puente de Wearmouth, un fatídico lugar conocido en Reino Unido, por ser frecuente entre quienes se quitan la vida.

Esta simple, pero ingeniosa acción ha logrado salvarle la vida a seis personas, de acuerdo a lo informado por la Policía de del condado de Northumbria.

It was great to see #Sunderland teenager Paige Hunter & Ch Supt Sarah Pitt on the @itvnews last night. Here’s what the inspirational teenager has been doing – https://t.co/jCdeBoZqVm pic.twitter.com/3Wv3H0vGXj

— Northumbria Police (@northumbriapol) July 24, 2018