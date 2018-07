La fuerza y el valor de la mujer representada en la película 'Historias Cruzadas'

🔸|🎬Hay personas a las que provoca darle un pie de chocolate como el que #MinnyJackson le dio a #HillyHolbrook… 😊 jajaja . #mundodelcinetv #actriz #thehelp #cine #pelicula #octaviaspencer #brycedallashoward #pie

A post shared by Clark Dorante (@mundodelcinetv) on May 10, 2018 at 8:42am PDT