¡Inclusión! Marca de lencería femenina lanza campaña con modelos que sufren discapacidad

Aerie, la marca de lencería de American Eagle, ha revelado una campaña publicitaria que busca demostrar la belleza en mujeres que padecen o han vencido enfermedades crónicas.



Las estumpendas imágenes buscan crear conciencia en la sociedad, ante la marcada exclusión que hay con personas que sufren de algún trastorno físico, demostrando que hay mucha belleza en las mujeres, aunque éstas no respondan a los estereotipos de las top models.

La campaña incluye fotografías de chicas que se revelan usando un par de muletas en los brazos, o que sufren de diabetes tipo 1, Vitíligo y más.

Abby Sams, una de las modelos de la campaña, compartió su emoción al ser incluida, tuiteando,

"¡Aerie acaba de lanzar a escondidas algunas de mis fotos! ¡Miren a esta gente en representación de las discapacitadas! También mírenme porque no puedo creer que sea realmente yo, así que sí "

@Aerie just sneakily released some of my photos!

Look at this disability representation people!!! Also look at me because I cant believe it's actually me so yeah pic.twitter.com/nfhaBrKqHX — abby sams 🦈 (@abby__sams) July 10, 2018

Abby también tuiteó imágenes de otras tres modelos e incluyó la leyenda

"Un sobreviviente de cáncer, síndrome paralímpico paralímpico, yo y fibromialgia (+ vello corporal). Su trabajo en la representación de enfermedades crónicas y discapacidad esta campaña fue REAL e INCREÍBLE".E

A cancer survivor, down syndrome paralympian, me, and fibromyalgia (+ body hair). Their work in chronic illness and disability representation this campaign was REAL and AMAZING.

(2/2) pic.twitter.com/J9LejjTaWU — abby sams 🦈 (@abby__sams) July 10, 2018

Esta iniciativa no tardó en despertar el interés y la admiración de los seguidores y seguidoras de la marca, quienes aplaudieron el propósito de igualdad.

Inclusive, muchas personas se sintieron identificadas y agradecieron la propuesta, lo cual es otro de los motivos de esta capaña.

"¡Qué hermoso! ¡Muy feliz para todos los que pueden verse a sí mismos aquí! Y feliz por el resto de nosotros, mis hijos, etc., que necesitan ver personas reales en publicidades"

A cancer survivor, down syndrome paralympian, me, and fibromyalgia (+ body hair). Their work in chronic illness and disability representation this campaign was REAL and AMAZING.

(2/2) pic.twitter.com/J9LejjTaWU — abby sams 🦈 (@abby__sams) July 10, 2018

Esta no es la primera vez que Aerie, la marca de American Eagle, ha apostado a propuestas que buscan diversificar y representar a mujeres de diferentes orígenes, tipos de cuerpos y antecedentes raciales, con la etiqueta en redes sociales, #AerieREAL.

Hace meses, la misma marca se asoció con All Woman Project para una campaña que lanzó imágenes sin retocar de sus modelos para celebrar la belleza natural y promover el empoderamiento de las mujeres.

Te recomendamos ver en video: