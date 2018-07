El contundente mensaje de Michelle Pfeiffer: "Las mujeres somos poderosas"

La actriz está de regreso en las películas de superhéroes con la película 'Ant-Man y la Avispa', y piensa que esta producción llegó en un momento de empoderamiento para las mujeres dentro y fuera de la pantalla.

Además confesó que jamás imaginó estar nuevamente en una película de superhéroes a su edad:

"Le mostré a mi hija una foto mía con el traje de la Avispa y ella me dijo que yo estaba viviendo su sueño. Nunca imaginé que iba a volver al mundo de los superhéroes, pero estoy feliz de que me haya ocurrido a esta edad. Esta película tiene un mensaje muy positivo para las mujeres y para las niñas: la mujeres somos poderosas a cualquier edad, y en eso concuerdo completamente", recalcó.

En el pasado la actriz personificó a Gatúbela en la película 'Batman Regresa' (1992) dirigida por Tim Burton, y le preguntaron como compara su participación en 'Ant-Man y la Avispa' con esa película.

"Cuando hice Batman no se rodaban tantas películas de superhéroes. Aquel fue un proyecto especial. Pero creo que tenemos que tener tantas mujeres superheroínas como sea posible. En el caso de la Avispa, la oportunidad de interpretarla me pareció muy estimulante porque es la segunda mujer superheroína en la historia de los cómics. Y es un personaje trascendental en el mundo de Marvel. Es más, en los cómics fue uno de los integrantes originales de los Vengadores. Vamos, es algo que me tuve que aprender, porque no sabía nada, así que a lo mejor estoy diciendo un disparate".