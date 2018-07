¿Qué pasó con la mujer que escaló la Estatua de la Libertad protestando por las Leyes migratorias?

Ella es Patricia Okoumou, la mujer de 45 que este 4 de Julio, día en el que Estados Unidos conmemoró el Día de la Independencia, decidió escalar la emblemática Estatua de la Libertad en rechazo a la política de inmigración de "cero tolerancia" impuesta por Trump.

La mujer originaria de la República del Congo, pertenece al movimiento activista “Rise and Resist”, con sede en Nueva York, dedicado a la defensa de los derechos humanos.

Okoumou, actual residente de Staten Island, quiso dar un mensaje de rechazo a la reciente medida impuesta por la administración Trump, por considerar que la misma ha causado la separación de miles de niños migrantes de sus padres.

#BREAKING #exclusive video of woman who’s scaled the Statue Of Liberty. ESU officers trying to coax her down. @PIX11News pic.twitter.com/THoFeHL9oJ

— Anthony DiLorenzo (@ADiLorenzoTV) July 4, 2018