Las mujeres se hacen escuchar en el Mundial de Fútbol Rusia 2018

En la cancha puede que manden los hombres, pero en otros terrenos las mujeres al fin se están haciendo escuchar detrás de los micrófonos del Mundial de Futbol Rusia 2018.

La cita mundialista de este año, ha dado muchas razones para marcar un precedente en la historia.

Pero sin lugar a dudas, el protagonismo de las primeras comentaristas de la televisión para el deporte rey, ha causado revuelo.

Detrás de toda la emoción que hay alrededor del balón, están varias mujeres que están haciendo historia al ser las primeras en narrar de principio a fin un partido.

Een los Estados Unidos: Aly Wagner de la cadena Fox, Viviana Vila de Telemundo y Vicki Sparks en la BBC británica.

Expresó Vila, quien en el año 2009 debutó como la primera comentarista de los partidos de la liga argentina.

Un país conocido por su arraigada cultura futbolera y un fuerte liderazgo en los movimientos feministas de América Latina.

Sin embargo, eso no impidió que Vila fuera blanco de duras críticas misóginas de la fanaticada y de sus propios colegas hasta perder su trabajo.

Por su parte, La mediocampista del seleccionado estadounidense entre 1998 y 2008, Aly Wagner, relata lo orgullosa y agradecida que se siente por la oportunidad que le diera la cadena Fox.

La rubia compartió la cabina de transmisión de 10 de las 48 trasmisiones de la fase de grupos de este año desde Los Angeles en dupla con el narrador escocés Derek Rae.

The World Cup has been in my blood for as long as I can remember. Thank you @FOXSports for the opportunity and thank you partner @RaeComm for leading the way! pic.twitter.com/XhPbJjOnYT

— Aly Wagner (@alywagner) June 16, 2018