Esta es la primera mujer en comentar los partidos de la Copa Mundial

La periodista argentina, Viviana Vila, rompió este año con los estereotipos de género que mostraban a los hombres como los únicos capaces de narrar un partido de fútbol.

Y es que, desde el pasado 14 de junio Vila se convirtió en la primera mujer en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en fungir como comentarista; un nuevo logro en la lucha por la equidad de género en estos tiempos.

La propuesta, que llegó mediante un mensaje de WhatsApp del equipo gerencial de Telemundo Miami, fue un momento de miedo y dudas para Vila, quien pese a sus 19 años de experiencia en el mundo deportivo, sigue bajo ''presiones masculinas’’.

‘'Lo pensé dos días. Me dio un miedito y me tiraron toda esa presión. Imagínate que yo viera el penal que no fue […] sigo con las presiones masculinas’’, dijo Vila en una entrevista con el portal Infocielo.

‘’Una cantidad de hombres no aceptan mi lugar, yo me doy cuenta, lo siento’’, añadió.

Además, aseguró que subestimar el conocimiento y talento por cuestiones de género, es "maltrato’’.

''Una persona que te subestima, eso es un maltrato’’, concluyó.

Juegan Brasil y Costa Rica. El Mundial también es charlar de fútbol con mis compañeros de @TelemundoSports . Borghi y Fonseca tienen varias cosas para contar. pic.twitter.com/FWPYBYgmci — Viviana Vila (@viviana_vila) June 22, 2018