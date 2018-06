De ser la más atacada a estar en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México

Los obstáculos de la mexicana

Las críticas de la mexicana Eiza González han llegado a limites extraordinarios. Simplemente una gran parte de México no la quiere. No importa que ella haya puesto en alto el nombre de nuestro país con su talento o mínimo con el innegable éxito que está teniendo en Estados Unidos.

También es una mujer que busca luchar por la igualdad y que recuerda en todo momento las tradiciones de su país natal. Hasta en los Oscar 2018 dio la bienvenida cuando presentó el premio en español. Un gesto admirable que terminó siendo opacado por su "mala elección" de vestuario.

Las mujeres siempre se han enfrentado a estándares de belleza y de pulcritud mucho más altos. No se trata que a los hombres no se les ataque, pero ellos son mucho más laxos en este aspecto. Mientras tanto el género femenino no puede cometer ningún error, porque se le condena.

Hasta parece que les imponen un pago por el éxito que éstas podrían estar teniendo. Da la impresión que la cuota por “dejarlas” tener presencia es que éstas no pueden cometer ningún error.

La lección de Eiza González

Ella siempre ha sido muy sincera con su sentir en este aspecto. Sale orgullosa sin maquillaje, habla de el apoyo entre mujeres y recuerda a México en todo momento. ¿Su más grande error? Que antes era considera poco atractiva y ahora es una de las mujeres más bellas, al menos medios internacionales.

Qué importa cuántas operaciones se haya realizado cuando su perseverancia y constancia la han llevado tan lejos. Por ello, Forbes la incluyó en la lista anual de mujeres más poderosas de México.

“Desde su trinchera, cada una de las 100 mujeres más poderosas de México Forbes 2018 empuja para que el país siga adelante. Transforman, desarrollan, impulsan e inspiran a otras mujeres, las convencen de que pueden vencer todos los obstáculos y que tienen la capacidad de cumplir lo que se propongan”, se lee en el texto.

La descripción de Eiza González en Forbes

“La sonorense pasó de tener protagónicos en la tv mexicana, a ser actriz de Hollywood. Su año de mayor éxito fue 2017, pues dio vida a Mónica Castello, uno de los papeles principales de la película Baby Driver, en la que compartió créditos con Jon Bernthal, Jamie Foxx y Jon Hamm. La película recaudó 226 mdd y le valió ser invitada como presentadora a los Oscar. Este año la actriz integrará la plantilla de la cinta The Women of Marwen, dirigida por Robert Zemeckis”, señala la revista.

