Feministas argentinas escogen el color verde en su lucha para despenalizar el aborto

¡Media sanción! Cada vez más cerca de que se haga realidad. Bravo, pibas. Gracias por hacer historia no solo en su Argentina, sino también en América Latina. Las feministas de otros países latinoamericanos tenemos mucho que aprenderles sobre la organización y luchan que han venido haciendo durante años para conseguir este triunfo. -Carmen🐒 #QueSeaLey #AbortoLegalYa #AbortoLegalSeguroYGratuito #AbortoLegalParaNoMorir

