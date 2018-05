¡Mujer a empoderarse! 10 consejos para comenzar un emprendimiento

Alcanzar la estabilidad y solidez financiera requiere de perseverancia, constancia y dedicación. Para lograr el éxito, debes comprometerte a planear tu vida alrededor de esa meta, visualizarla y tenerla presente en cada uno de tus pensamientos.

La firma financiera internacional @exitoyfinanzas te ofrece una serie de consejos y hábitos para que tú, como mujer emprendedora, alcances las metas en tus distintos proyectos.

Acá los consejos:

– Deja de perseguir metas de bajo perfil.

-Cuando persigas tus objetivos, no te detengas cuando hayas alcanzado el mínimo indispensable.

– Establecer metas tangibles y alcanzables, que esté dentro de tus límites.

– Ser ambicioso y nunca conformarte con poco.

– Comparte con personas que sigan tus mismos intereses. Aléjate de personas negativas.

– Deja de revisar constantemente redes sociales mientras trabajas. Las plataformas de redes sociales a veces quitan tiempo valioso y uno que no contribuye al éxito.

– No te compares con nadie. Pensar así es una distracción; concéntrate solo en ti.

– No más excusas. Si quieres algo, atrévete a ir por él. No crees excusas.

– Administra bien el tiempo. Aprovecha cada, segundo, cada minuto, cada hora en tus proyectos y metas. Se eficiente y efectivo.

– No más quejas. Es sencillo. Si piensas y hablas positivamente, las cosas buenas te llegarán. Mantén el enfoque del “vaso medio lleno”.

La economista María Fernanda Herrera, experta de una consultora privada, aseguró a Nueva Mujer, que “para alcanzar el éxito en los distintos proyectos personales es clave tener claras nuestras prioridades así como el destino de nuestras inversiones, de nuestros recursos financieros. Nunca recomiendo invertir todos ingresos en un solo proyecto, lo mejor en diversificar los recursos para que se incrementen las oportunidades del éxito”.

“Jamás desistas de tus planes, la perseverancia siempre es el motor de todos los emprendimientos. Hay que enfocarse en los objetivos para obtener resultados constantes. Es muy importante crecer constantemente y formarse. Siempre estar dispuesto a aprender, así sea de los errores y fracasos. Eso siempre deja importantes lecciones en la vida”, apuntó Herrera.

