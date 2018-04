"Me esterilicé": La historia de la mujer que rompe el mito del instinto materno

La periodista colombiana Francy Uribe decidió no tener hijos y dedicarse a trabajar y viajar. A los 30 años decidió someterse a una cirugía de ligadura de trompas de falopio para poder seguir con su vida libre de hijos.

“Decidí que quería viajar por el mundo en lugar de esa vida en la que veía a mi papá y a mi mamá en la que solo peleaban todo el tiempo, entonces quise ser periodista y luego pensé que no quería tener hijos porque así podía viajar y con el tiempo me di cuenta que estar sola era mucho mejor, más llevadero y me di cuenta que esa era la vida que quería, disfrutar de mí y del poco dinero que ganaba”