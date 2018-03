Estos personajes femeninos de Gabriel García Márquez lo sorprenderán

'Gabo', Gabriel García Márquez, tenía una forma curiosa y misteriosa de retratar a las mujeres de sus libros, que reflejan en toda su esplendor el realismo mágico, éstas nunca pasaron desapercibidas como simples adornos o personajes unidimensionales, tampoco eran sólo objetos sexuales o el premio de algún hombre heroico. Estas mujeres se caracterizan por ser fuertes, rebeldes y con una que otra característica curiosa.

Acá les presentamos diez de las más representativas:

Úrsula Iguarán

La gran matrona de 'Cien años de soledad'. Es emprendedora y gracias a ella, la familia Buendía logra la prosperidad. Sufre de manera constante por ser la “Voz de la razón en una familia de locos”.

Amaranta

Hija de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán es una mujer con un carácter fuerte, sin embargo, le da miedo enfrentar su propio corazón. Ella rechaza cualquier hombre que se le acerque, incluso la persona que le gusta y quien se suicida por ella.

Remedios, la bella

Es la mujer con contrastes, hermosa y extraña, elemental y pura, vive como ajena a la vida ordinaria. Cuatro hombres mueren por ella, literalmente. Aunque el coronel Aureliano Buendía la consideraba la única persona cuerda de la casa, había que estarla cuidando para que no dibujara animalitos en las paredes de la casa con un palito que embarraba en sus heces.

Renata Remedios, Meme

Como signo de rebelión y determinación, Renata permanece muda desde el momento en que su amor es herido y ella llevada al convento. Aunque nunca dejó de pensar en Mauricio Babilonia, un solo día cuando muere en el tenebroso hospital de Cracovia.

Fermina Daza

El personaje de 'El amor en los tiempos del cólera' nos recuerda que el amor puede ser muy caprichoso, así como puede quedarse en silencio durante muchos años. Fermina, aunque estuvo enamorada de Florentino, su pasión se desvanece y prefiere al doctor Urbino para casarse. El amor de ella no encaja en ningún patrón de los romances de cuento. Para el caso, tampoco de ninguna otra persona que está dispuesta a admitirlo.

Sierva María de Todos los Ángeles

A pesar de ser hija de un Marquez su aspecto físico poseía una timidez irremediable, además, de adquirir las tradiciones de los esclavos yoruba, con quienes convivió, era mentirosa y se desplazaba de forma tan sigilosa que parecía invisible al entrar a los lugares.

Ángela Vicario

La protagonista indirecta de 'Una muerte anunciada'. En ella se ve el mismo caso de muchos de los personajes femeninos de Márquez: “Mujeres con ansia de libertad, sensuales y castigadas por una mortal del XIX”. De no ser por ella, la historia no ocurre, pues al ser acusada en la noche de bodas de no ser virgen.

La cándida Eréndira

Una chica de 14 años que accidentalmente quema la casa de su abuela, quien exige que se prostituya para pagarle. A la joven le toma muchos años liberarse de ella, pero lucha hasta lograrlo.

Nena Daconte

La protagonista de 'El rastro de tu sangre en la nieve', es una chica fuerte, que habla tres idiomas y es quien manda en la relación. Curiosamente, su única debilidad es que después de casada, al pincharse con una rosa, muere desangra.

Delgadina

Es la niña de los ojos del personaje principal de ‘Memorias de mis putas tristes’. Muy callada, responsable con su familia, después de recibir una recompensa para perder la virginidad. Trabaja pegando botones en una fábrica.

Vea en video: