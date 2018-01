El potente mensaje sobre la aceptación del cuerpo de María Gracia Subercaseux

Cuantos años de la vida pasamos odiándonos por cómo lucíamos, cuántas horas desperdiciadas tratando de ser como otras mujeres… Es hora de levantar los brazos, abrazar y agradecer la vida que tenemos, dejar de criticarnos y querernos sin límite. Cada mujer y cada hombre es bell@ de diferentes maneras y si no nos amamos tal como somos a otros les costará amarnos. 📷: @walde_mendez. Después de leer todos sus mensajes me doy cuenta de la cantidad de chicas que primero no entienden a lo que me refiero y segundo no se aceptan. No se comparen con nadie, porque la más mina para ustedes seguro quiere tener mas centímetros, menos cintura, más pechuga y un poto perfecto, el tema es aceptarte y no seguir comparándote. ❤️

A post shared by Maria Gracia Subercaseaux (@mgsubercaseaux) on Jan 27, 2018 at 8:05am PST