“Yo estuve en defensa de Gastón”: Tábata Gálvez se pronuncia ante amenazas de la Suka

La presentadora se pronunció recientemente ante amenazas de Alejandra Sánchez, la Suka, quien estaría molesta debido a que Tábata defendió a Gastón, ex esposo de la suka: “ella hubiera querido que yo lo ataque, que diga si fue un pobre inflez le puso los cachos”, dijo Tábata, pues según señaló esa sería la razón de los fuertes ataques.

Y es que el impasse inició cuando Alejandra Sánchez y Tábata Gálvez salieron del programa de farándula en el que trabajaban. Sin embargo, la suka mencionó que Tábata se quedó antes sin trabajo por lo que dividía su sueldo, pues le dio pena que su amiga se quede sin trabajo.

Ahora la suka desborda ira porque señala que Tábata no fue agradecida y va a mantener distancia, “yo creo que una persona tiene que ser leal y no tiene que ser mal agradecido en ningún lado”, dijo indignada Alejandra.

¿Qué dijo Tábata?

Sin embargo, la actriz Tábata Gálvez señaló que en el medio Viralizados.tv solo publicaron una parte de la entrevista en la que se ve que ella habla de Gastón.

“Se dan cuenta porque no quiero darles entrevistas, no sacan todo lo que me preguntaron si no que ponen lo que les conviene para seguir con el show; les prometo nunca más”, aseguró Tábata poniendo en tela de duda su accionar ético como medio de comunicación.

