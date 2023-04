“No lancen comentarios irresponsables”: Andreina Bravo se pronuncia ante críticas por Teletón de Jonathan Estrada

La cantante ecuatoriana ha sido duramente criticada por personajes de la farándula nacional por no haber participado en la Teletón streaming Locos x ayudar organizada por la pareja del momento: Jonathan estrada y Dayanara Peralta.

El pasado sábado 1 de abril se llevó a cabo este evento a favor de los afectados en Alausí. Durante la jornada benéfica los artistas ecuatorianos recolectaron más de $27.000 mediante subastas. Sin embargo, las críticas llovieron al ver que la artista ecuatoriana Andreina Bravo brillaba por su ausencia.

Ante la ola de críticas y los comentarios que le llegaron, la artista decidió contar en un Instagram Live que la razón de su ausencia fue porque no constaba en la lista de artistas invitados.

“No me han invitado, no me han dicho que sea parte de la teletón, así que a las personas que no saben de este tema no lancen comentarios irresponsables sin saber lo que está sucediendo”, comentó.

Las reacciones de personajes de la farándula no se han hecho esperar, pues Dieter Hoffmann, reportero del programa Los Hackers de la Farándula mencionó que durante una entrevista, Jonathan invitó a todos los artistas que deseen sumarse, ya que son bienvenidos y pueden colaborar “si uno quiere ayudar lo puede hacer sin necesidad de que te inviten”, dijo Dieter.

[ ‘Los Hackers de la Farándula’ responden a Carolina Jaume: “Sus abogados no tienen idea” ]

Aduciendo que fue por falta de voluntad la ausencia de Andreina, pues al evento se sumaron más de 30 artistas y muchos no contaron con invitación ya que no había una lista concreta sino que era un evento abierto a artistas e influencers.

“Es muy difícil llegar a ella. No pudimos llegar pero puede donar aún si desea” dijo Carolina Jaume, enfatizando en la complejidad de localizarla y señala además que quizá Andreina no se da cuenta de lo que está pasando. Asimismo, Tábata Gálvez invitó a la artista a sumarse para colaborar con donaciones y la invitó al programa de farándula Agárrate.

Te puede interesar:

Mientras Anuel AA reconoce a su otra hija, Yailin toma drástica decisión con su hija Cattleya

Ahora sí, Piqué perdió a su familia: sus hijos le dieron el último golpe mortal