“Voy a buscarte hasta que vuelvas a ser mío” Allan Zenck filtra mensajes que vendrían de Carolina Jaume

“¡Ya supérame!”, este es uno de los más recientes mensajes publicados por Allan Zenck , en su cuenta de Instagram, y que hacen parte de todo un carrusel de historias, donde deja en evidencia que existe alguien que lo busca de manera insistente “hasta que no tenga más remedio que volver”.

Aunque el empresario no hizo mención directa de ningún nombre, salta a la vista el único para el que siempre van dirigidos todos sus estados e indirectas; Carolina Jaume, su ex esposa y madre de su hijo, Alonso.

En las evidencias difundidas por Zenck, primero está toda una lista de llamadas pérdidas de distintos números y en distintas fechas, a las que acompaña con el tema musical ´Ya supérame´, y por si los registros telefónicos fuesen pocos, a esto le sumó un chat donde prácticamente le ruegan para que regrese.

Capturas de historias de Instagram de Allan Zenck

“Entonces no te dejaré en paz, hasta que no tengas más remedio que volver. Voy a perseguirte, buscarte, acosarte, hasta que vuelvas a ser mío”, son algunos de los textos que se dejan leer en la polémica conversación, la cual se presume vendrían de parte de Jaume, un hecho que dejaría muy mal parada a la actriz, quien hace tan solo unos días descargó su ira contra su ex esposo y su nueva pareja, a quien acuso de “maltrato físico” contra Alonso.

La relación entre Allan Zenck y Carolina Jaume ha sido toda una controversia tras su separación, puesto que la ex pareja se han encargado de enfrentarse cada que pueden, tanto por las redes sociales, como en tribunales, donde han batallado más de una vez la tenencia de la custodia de su hijo, un punto que todavía siguen en discusión y que incluso llevó a la cárcel a la presentadora de Ecuavisa por dos días, durante diciembre de 2022.