Emma Guerrero pierde seguidores después de incumplir con un canje acordado

La actriz Emma Guerrero está envuelta en una nueva polémica luego de un reclamo que le hizo una emprendedora por no cumplir con un canje. Ante los señalamientos, la joven publicó un video en el que da su versión sobre lo sucedido y asegura que la están difamando.

El chat se filtró en las redes sociales y dejaría en evidencia a la actriz por no haber cumplido con el acuerdo.

Sin embargo, la exchica reality aclaró que lo que recibió fueron «tres funditas de snacks». A pesar de ello aceptó hacer el canje y no cumplió porque, según, no tenía tiempo.

«Una muchacha hace tiempo atrás me escribió para que le haga el favor de subir unas historias a cambio de producto, cuando me llegan acá las fundas, eran tres funditas de snacks. Ella me escribe demasiado grosera, entonces en su grosería despierta en mí la onda de aclararle las cosas como son», comentó Emma Guerrero.