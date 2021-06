Dayanara Peralta reacciona ante las críticas del público respecto a su aspecto físico

Una ola de críticas se iniciaron en contra de la cantante Dayanara Peralta, según sus seguidores por su cambio físico, ella envió un claro mensaje a sus detractores y les pide que dejen de seguirla y de destilar tanto veneno, que ella es feliz como es.

“Dicen que parezco trans, que por qué me puse chichis. Yo me puse chichis porque a mí me dio la gana. Si yo quiero ponerme lentes de contacto o usar filtros, es mi problema, no el tuyo”, expresó Peralta.

La foto que desató los comentarios negativos en su contra es porque tiene algo demás de maquillaje y un escote que permite ver su busto más grande, según los usuarios en redes.

Sin embargo, la cantante se refirió en especial a las mujeres, que le dejan comentarios ofensivos, ya que hace algunos meses la atacaron por su sencillo el “Desquite”, en el que supuestamente se burlaba del himno feminista ‘Un violador en tu camino’ y les pide coherencia en sus actos.

“Te invito a que seas libre y a recordar que la gente que es feliz no habla mal de los demás. Si no te sientes bien con las fotos que subo, si te ofende que me ponga un escote, si no te gusta que use filtros ni maquillaje, no me sigas ni pierdas minutos de tu vida escribiendo mensajes dañinos hacia otras mujeres, dejen de atacar a otra mujer”, concluyó.