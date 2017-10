Poli Gourmet: los bocadillos personalizados es el plus de su marca Poli Gourmet es un negocio familia donde tres mujeres ecuatorianas crean los pasteles y bocadillos más finos elaborados con su arte en el fondant.

Mónica Rosero y sus hijas Paola y Estefanía Salazar son unas "maestras" cuando se trata de elaborar pasteles y bocadillos hechos con fondant. Es así que conformaron su negocio al que bautizaron con el nombre de Poli Gourmet. El plus de su marca es consentir al cliente de acuerdo a lo que quiera plasmar en sus pasteles.

Iniciaron hace tres años como un pequeño negocio familiar, en el que cada una aporta con sus conocimientos. Paula es Chef Pastelera y con Estefanía han seguido cursos de modelado en pasta de azúcar.

¿Les ha pasado que cuando van a una fiesta ven un pastel tan bien trabajado que da pena comérselo? Esto me pasó cuando vi los pasteles de Poli Gourmet, pues son tan bien elaborados que te resistes a probarlos por no dañar todo su arte pero cuando lo comí fue imposible no pedir otro pedazito porque su delicia se nota por dentro y por fuera.

Según Estefanía, el fondant es un recubrimiento elaborado con una pasta de azúcar para tapar el pastel y con el que se hace todas las formas posibles para plasmar el arte según el motivo.

"Alguien que se iba de vacaciones a Las Vegas nos pidió un pastel y diseñamos con el motivo de casinos, cartas, dados, ruleta y su nombre. Así mismo en un matrimonio campestre la novia quiso que le hagamos su pastel de cuatro pisos con flores naturales y relleno de queso crema. Complicado pero no imposible", cuenta Mónica.

"Para hacer cada figura hay que ver cada detalle y por lo general recurro al internet para ver los tutoriales y todos los diseños posibles y así nos vamos perfeccionando. Mi hermana también aporta mucho a todo esto. Además nos actualizamos con cursos y la experiencia del día a día", señala Estefanía.

Cualquiera quiere probar un pedazo de sus pasteles o bocadillos como galletas, cupcakes, popcakes y cualquier otro dulce que necesites. Y aquellos que tienen diabetes o hipoglucemia y no quieren o prefieren evitar el azúcar también son consentidos ya que tienen una línea específica pensando en estas personas y para ello crean cakes con harina integral, esplenda y/o stevia. Y como si esto fuera poco también consienten a aquellos que no pueden consumir alimentos con gluten, en este caso utilizan la harina de quinua y de arroz. "No sabe igual que los pastele normales pero eso jamás ha significado que dejen de ser bocadillos deliciosos, deben probarlos", acota Rosero.

Sus productos son hechos bajo pedido. Hacen cada pastel con mucho cariño y dedicación por lo que les lleva algunos días completar su elaboración. Por eso piden a los clientes que hagan el pedido con 7 días de anticipación. Cuando los pedidos requieren de muchas figuritas o detalles pueden adelantar estas y siempre tratan de hornear el pastel el día anterior para entregar un producto fresco. Usan recetas familiares y están innovando permanentemente las recetas de acuerdo a lo que les solicitan. el cliente escoge todo, la forma, la masa si es seca o mojada y todas las formas y colores posibles que puede imaginar.