Pillan a Michelle Carvalho dándole me gusta a las fotos de Joche y así respondió el argentino

Después de lo ocurrido con Benjamín Vicuña y el sospechoso "me gusta" que le dio a una fotografía de su expareja en Instagram, se reveló que otro conocido rostro de la farándula cayó en la misma práctica.

Se trata de Michelle Carvalho, que recientemente fue sorprendida dándole corazones a las fotografías de su expololo José Luis Bibbó.

Así lo notaron en "Intrusos" de La Red, en donde comentaron las acciones de la modelo en la red social quien, al parecer, aún no olvida al argentino.

Sin embargo, éstos quisieron ir más allá y le consultaron al mismo aludido sobre los "me gusta" que le ha estado dando Michelle Carvalho en sus fotos.

"No me había dado cuenta porque yo no la sigo a ella en Instagram y ella tampoco a mí", dijo.

"Igual con el tiempo se arreglaron las cosas y hemos conversado. Todo bien. El tiempo cura todo", sostuvo.

Recordemos que la pareja terminó su relación el año 2012, luego que saliera a la luz la infidelidad cometida por Carvalho mientras Joche se encontraba en el encierro del reality "Mundos Opuestos".

