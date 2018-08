'Feliz Rosenthal', la hilarante imitación a Denise Rosenthal que no tiene muy contenta a la cantante

Valentina Saini es una joven comediante que, durante una fiesta, descubrió que podía imitar a la cantante Denise Rosenthal y decidió comenzar a perfeccionar su personaje, hasta convertirse en 'Feliz Rosenthal'.

"Fue en un carrete en el que me deprimí de repente y dije ‘ay me quiero ir para mi casa’ y de ahí una amiga me dice 'te sale igual que la Denise Rosenthal"", declaró a AR13.

Su personaje explotó en popularidad, acumulando más de 57 mil seguidores en Instagram, pero la cantante real no parece estar muy a gusto con la imitación.

Según se constató en el programa 'Intrusos', durante su visita al programa de TVN 'No culpes a la noche', Niss habría pedido que no mostraran los videos de la actriz.

Por otra parte, Valentina cree que ella aún no se entera de la existencia de sus parodias, porque no se ha referido públicamente al respecto. "Pero si llega saber le mando un tremendo beso, es seca", dijo al medio.

¿Qué te pareció?

Te recomendamos