La romántica historia de amor de Eduardo Peñailillo, uno de los favoritos de 'Pasapalabra'

Eduardo Peñailillo es uno de los concursantes más populares de 'Pasapalabra', siendo incluso bautizado como el más tierno del programa.

El licenciado en historia siempre que está en pantalla le manda saludos a Carlota, su gata y la regalona de la casa. Además, vive con su esposa, Andrea Karina Benítez, psicopedagoga que ha optado por no acompañar a Peñailillo al programa. "Le gusta pasar desapercibida", dijo Eduardo.

"(Nos conocimos) en un recital de Morrissey. Yo quería escribir una crónica y ahí nos pusimos a conversar. Fuimos amigos primero y después pololeamos por 11 años", contó el concursante.

Además, Peñailillo se refirió a cómo la vida televisiva le cambió un poco la vida: "Una vez en el supermercado la señora que repone los alimentos me pidió una foto, después me reconoció al cajero y, al rato, el niño de las bolsas. Me han tratado muy bien. Me llama la atención el cariño que he recibido de la gente".

