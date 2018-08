Dayana Morán ganó como la más polémica de la televisión ecuatoriana

La presentadora de televisión y cantante, Dayana Morán, ganó la nominación para ser elegida como la más polémica del año en la televisión local.

Ella ganó sobre Marián Sabaté y Paola Olalla, quienes también fueron parte de la lista.

Los detractores de Morán aseguraron que Dayana es imprudente y la tildaron de ridícula y ante esto, sus fans la defendieron en todas sus redes.

Los seguidores de la hija del “Más Querido”, Gerardo Morán, aseguran que su imagen se ha hecho cada vez más visible en todos los medios, incluso en las redes sociales, por lo que ha despertado la envidia y crítica de otras personas.

La frontalidad es algo que destacan quienes la defienden pese a las polémicas con otros famosos nacionales.

Es un halago

Además sus compañeros, Christian Játiva y Patricia Loor, también presentadores de televisión, enfatizan que esta designación es una muestra de que las cosas se están haciendo bien y aplauden la actitud de Morán.

Dayana señala que los comentarios negativos así como las malas vibras no son prioridad para ella y que “le resbala” lo que se diga en su contra.

“Si ser sincera y decir la verdad es una ofensa para quienes me critican, es su problema, no el mío”, dijo.

Acotó que todos los insultos la divierten y no la ofenden en lo más mínimo porque no vive de ellos y gracias a esto su imagen se ha hecho tendencia.

“Con su falta de cerebro me hacen el día”, señaló.

Finalizó diciendo que en su esencia no cabe la hipocresía y que siempre dirá la verdad. “Yo no tengo pelos en la lengua, agradezco haberme designado como la más polémica porque simplemente significa que la gente me está viendo”, puntualiza.

