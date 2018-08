El nuevo elenco de “Mujercitas” contará con las mujeres poderosas de Hollywood

Una esperada película

Los remakes están de moda por estar en una época en donde la tecnología puede mejorar varios filmes que marcaron el pasado. Muchas veces el resultado supera las expectativas mientras que en otras ocasiones solamente logra decepcionar a su público.

Uno de los filmes que más se ha repetido es el de Mujecitas, basado en la novela. La más famosa es la versión de 1994 con Winona Ryder, Kirsten Dunst y Christian Bale.

Ahora la afamada directora Greta Gerwing, quien estuvo detrás de Lady Bird (nominada a cuatro premios Oscar), hará una nueva versión. La competencia será dura pero ha comenzado con un elenco digno de ser reconocido.

Meryl Streep

Ha ganado tres Oscar, y ha sido nominada en 21 ocasiones. Para muchos es la mejor actriz que ha tenido Hollywood, y definitivamente es una de las más queridas.

Saoirse Ronan

Una nueva promesa para el cine. Actuó en el papel protagónico en Lady Bird. Fue nominada a sus 24 años a un premio Oscar y ganadora de un Globo de Oro por dicha interpretación.

Eliza Scanlen

Otra de las nuevas promesas de Hollywood, esperamos con ansias su interpretación.

Timothée Chalamet

También es una de las nuevas promesas del cine. Últimamente hemos vista muy activa su carrera en películas como Lady Bird o Call me by your Name.

Emma Stone iba a participar pero tuvo complicaciones con los promocionales de la película La favorita, según información de Variety. Por lo tanto, será Emma Watson quien terminará reemplazándola.

Algo que es irónico dado que se vivió una situación similar en La La Land. Watson tuvo que rechazar el proyecto y fue Stone quien tomó el protagónico.

Son grandes promesas en esta nueva adaptación de la novela de Louisa May Alcott, quien tiene a una gran directora y a un reparto muy preparado.

