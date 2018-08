Adamari López comparte los secretos de sus jeans 'levanta cola'

Una clienta feliz es todo lo que requiere una marca para posicionarse entre las mejores, y si a eso le sumas que la misma es una de las animadoras de la pantalla chica más famosas del momento, pues es garantía de un negocio exitoso.

Es quizás esto lo que motivó a la empresaria puertorriqueña, Maripily Rivera a obsequiar a su compatriora, Adamari López varios jeans de su colección 'levanta cola'.

La animadora de Telemundo, agradeció el gesto y rapidamente se dispuso a compartir en video cómo le sentaban cada uno de los jeans, frente al espejo.

"Me estoy probando los Maripily´s Jeans que me envió, ¡que me encantan!… tiene unos diseños súper lindos y me quedan súper bien… estos son los levanta cola, creo", comentó Adamari.